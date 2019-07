Aufstellung fix: Das ist die Startelf des HSV gegen Darmstadt 98

Am Sonntag startet der HSV gegen Darmstadt 98 in die neue Saison in der 2. Liga. Die Hanseaten wollen in dieser Saison nach der missglückten letzten Spielzeit den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Für einen erfolgreichen Start setzt Trainer Dieter Hecking unter anderem auf Neuzugang Adrian Fein.