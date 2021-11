Jetzt LIVE: 96 zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 steckt in der Krise. Nach fünf Partien in der 2. Bundesliga ohne Sieg sind die Roten in der Tabelle auf Rang 15 abgestürzt, punktgleich mit dem SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz. Große Diskussionen um Trainer Jan Zimmermann soll es - unabhängig von dem Ausgang des Spiels in Düsseldorf - allerdings nicht geben. Dass der Coach auch bei einer möglichen Niederlage im Amt bleibt, hat Manager Marcus Mann am Freitag noch einmal klar gestellt.

Auch bei der Fortuna kriselt es gewaltig. Das Team von Christian Preußer hat erst ein Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Auf die Pokal-Niederlage gegen 96 folgte mit dem 1:2 bei Hansa Rostock gleich der nächste Tiefpunkt. Hannover ist punktetechnisch schon bei den Abstiegsplätzen angekommen und auch die Düsseldorfer sind nicht weit entfernt. Hier könnt ihr das Duell im Liveticker verfolgen!