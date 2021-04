Jetzt LIVE! Muslija setzt die erste Duftmarke - noch keine Tore zwischen 96 und Bochum

Gelingt Hannover 96 ausgerechnet beim Spitzenreiter in Bochum (Sonntag, 13.30 Uhr) die Trendwende? Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Folge braucht das Team von Kenan Kocak dringend wieder einen Dreier, um in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen und womöglich auch, um dem Trainer den Job zu retten.

Dass die Roten den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga schlagen können, haben sie im Hinspiel bereits bewiesen. 96 gewann im eigenen Stadion souverän mit 2:0, Valmir Sulejmani und Marvin Ducksch trafen.