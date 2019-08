Mit Horn von Beginn: So startet Hannover 96 ins Spiel gegen Greuther Fürth

Hannover 96 konnte vergangene Woche beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Saisonsieg feiern und gleichzeitig den 30 Spiele und 666 Tage andauernden Auswärtsfluch brechen. Am Samstag (13 Uhr) soll nun der erste Heimsieg der Saison gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth folgen, 96-Trainer Mirko Slomka will nachlegen, auch wenn er weiß, dass es gegen die gut gestarteten Fürther kein Selbstläufer wird: "Wir wissen, dass mit Greuther Fürth eine Mannschaft kommt, die uns alles abverlangt. Wir müssen kämpferisch wieder dagegen halten und uns einfach auch durchsetzen."

"Wir wollen in einen positiven Lauf reinkommen"

Während Hannover 96 nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf dem neunten Tabellenplatz steht, rangieren die Fürther nach zwei Siegen derzeit auf dem sechsten Rang. 96 will den Auswärtssieg von letzter Woche veredeln und sich oben anpirschen: „Ob der HSV oder Greuther Fürth, diese Spiele sind unheimlich wichtig, um in Fahrt zu kommen und dranzubleiben an der Spitze. Wir wollen in einen positiven Lauf reinkommen, deswegen brauchen wir diese Veredelung durch einen Sieg“, untermauert Slomka. Helfen könnte dabei erstmals sein Neuzugang Emil Hansson, der vor seinem 96-Debüt steht.

Ob 96 sich an die Spitze herankämpfen kann? Dass erfahrt in unserem Liveticker!