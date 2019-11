Jetzt LIVE: Hannover 96 empfängt den SV Darmstadt 98 

Dass Mirko Slomkas zweite Amtszeit bei Hannover 96 ein schnelles Ende fand, lag vor allem an der schlechten Heimbilanz. 96 steht in der Heimtabelle der zweiten Bundesliga mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz - bislang wurde noch kein einziges Spiel in der HDI Arena gewonnen.

"Das hat etwas mit Einstellung zu tun"

Dies soll sich beim Debüt von Kenan Kocak am Montagabend gegen Darmstadt 98 (20.30 Uhr) nun ändern. Der neue Trainer will den Heimfluch besiegen und erfolgreich in seine 96-Ära starten. Schaut man sich dieser Tage die Tabelle an, ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Momentan stehen die Roten auf dem Relegationsplatz und stecken mitten im Abstiegskampf.

Kein Wunder, dass Kocak vor allem "Leidenschaft und Herzblut" von seiner Mannschaft einfordert. "Das hat etwas mit Einstellung zu tun und diese Einstellung möchte ich von der Mannschaft sehen. Die Jungs sollten mit breiter Brust auftreten, weil sie geil darauf sein sollten, die Situation wieder in die richtige Bahn zu lenken", sagt er.