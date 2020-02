Das 2:1 in der Europa League gegen Malmö FF ist schon wieder Vergangenheit, am Sonntag (18 Uhr) geht es für den VfL Wolfsburg um Bundesliga-Punkte. Die Mannschaft von Oliver Glasner hat den 1. FSV Mainz 05 in der Volkswagen Arena zu Gast - und will nachlegen.

Sieben Punkte haben die Wölfe in den bisherigen drei Spielen im Februar erbeutet, folgen gegen die Mainzer um Ex-Mitspieler Jeffrey Bruma drei weitere, würden die Wölfe auf Platz sieben klettern.