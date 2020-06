Jetzt live: Hannover 96 ist zu Gast beim FC Erzgebirge Aue - 0:0

Größer könnten die Gegensätze wohl kaum sein: Mit Hannover 96 und dem FC Erzgebirge Aue treffen am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) zwei Mannschaften aufeinander, die zwei komplett verschiedene Halbserien in der 2. Bundesliga gespielt haben. Während es für die Niedersachsen in der Rückrunde deutlich besser läuft, ist es bei den Gastgebern genau andersherum.