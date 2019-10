Ihr habt gewählt: So soll Hannover 96 beim Karlsruher SC starten

Für Hannover 96 ist das Auswärtsspiel im Wildpark am Samstag (13.00 Uhr) bereits der zweite Auftritt in Karlsruhe in der laufenden Saison. Im DFB-Pokal unterlag Hannover dort mit 0:2. „Ich hoffe, dass wir daraus ein bisschen was lernen konnten“, sagte Slomka. Den KSC bezeichnete er als „physisch und mental sehr starke Mannschaft“.

Auswärts überzeugte 96 bislang deutlich mehr als zu Hause: In fünf Spielen holte der Erstliga-Absteiger neun Punkte, vor eigenem Publikum wartet Hannover dagegen noch auf seinen ersten Saisonsieg. Ihr habt für diese Startelf abgestimmt.