Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim

96-Trainer Kenan Kocak hat eine schnelle Wiedergutmachung nach der blamablen Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers (1:2) gefordert. „Wenn man eine reinbekommt, ist es wichtig, eine Reaktion zu zeigen“, sagte der Coach. „Dies sind wir dem Verein und der 96-Familie schuldig.“

Anzeige

Auch wenn die Mannschaft am Donnerstag gegen Würzburg eine beschämende Leistung abgab, wird Kocak gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr) kurz vor dem 125. Geburtstags des Clubs keinen kompletten Austausch vornehmen, kündigte er an. „Wir haben jetzt nicht viel Zeit, Sachen zu probieren. Wir können nicht experimentieren“, erklärte er. „Gott sei Dank müssen wir uns mit diesem Spiel nicht lange aufhalten.“ Mit dieser Aufstellung geht Hannover 96 in das Heimspiel gegen Heidenheim.