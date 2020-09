Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen den Karlsruher SC

Die Sommerpause ist vorbei, der Ball rollt wieder. Bereits am vergangenen Wochenende ist Hannover 96 mit einem 3:2-Sieg bei Ligakonkurrent Würzburger Kickers in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen . An diese Leistung wollen die Niedersachsen auch heute anknüpfen. Im ersten Spiel der Zweitliga-Saison trifft das Team von Kenan Kocak auf den Karlsruher SC.

Die zurückliegenden Partien zwischen 96 und dem KSC waren oft herrliche Vergleiche. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren schlug Hannover die Badener zuhause mit 1:0 und stieg am Ende auf. Beim 6:0 im Pokal in Karlsruhe schoss Hendrik Weydandt seine ersten Profitore. Beim 3:3 in Karlsruhe traf Weydandt er­neut doppelt. Seit 1988 ge­wann der KSC nicht mehr in Hannover - gute Voraussetzungen also für die Mannschaft von Kenan Kocak.