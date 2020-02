Jetzt im Liveticker: Hannover 96 zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth

96 muss eine Schippe drauflegen

Während es für Hannover als 14. des Klassements darum geht, nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen, wollen die Fürther den vierten Platz, den der 1.FC Heidenheim am Freitagabend übernahm, zurückerobern, auch wenn Trainer Stefan Leitl ein "sehr, sehr schweres Spiel" gegen die Niedersachsen erwartet. 96-Trainer Kenan Kocak verwies im Vorfeld der Partie auf die "Qualität in unseren Reihen", aber merkte auch an, dass 96 seine "Fehler minimieren, am besten abstellen" und "eine Schippe drauflegen" müsse, um ein erfolgreiches Spiel absolvieren zu können.