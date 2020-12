Mit Twumasi, ohne Ducksch! So startet Hannover 96 beim Hamburger SV

Hannover 96 läuft dem Ziel Aufstieg bislang meilenweit hinterher, auch beim Hamburger SV lief es zuletzt nicht rund. Beide Teams sind seit mittlerweile vier Spielen sieglos. Eine weitere Niederlage im direkten Duell am Samstag kann sich eigentlich keiner der beiden leisten.

Abstiegs- statt Aufstiegskampf?

Bei den Roten sieht es inzwischen sogar eher nach Abstiegs- statt Aufstiegskampf aus. Nach der bitteren 0:3-Pleite gegen Holstein Kiel am vergangenen Spieltag ist das Team von Kenan Kocak auf Tabellenplatz 14 abgerutscht. Holen die Niedersachsen auch beim HSV keine Punkte, droht sogar der Relegationsplatz. Insbesondere auf fremdem Rasen ist die bisherige Saisonbilanz der Kocak-Elf verheerend. In vier Partien holten Ducksch, Esser und Co. nicht einen einzigen Punkt. Dass das Duell am Samstag im Hamburger Volksparkstadion stattfindet, dürfte 96 also nicht unbedingt in die Karten spielen.