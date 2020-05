Ohne Linton Maina: So startet Hannover 96 gegen den Karlsruher SC

Jubel in Dauerschleife? Fans glauben an starken Schlussspurt von Hannover 96

Der Liveticker

Die Statistik

In insgesamt 36 Spielen behielt 96 in 20 Duellen die Oberhand, der KSC gewann elfmal. Die Heimbilanz spricht indes eine deutlichere Sprache. 96 holte in 17 Heimspielen 13 Siege und verlor nur zweimal. Kurios: Das letzte Heimspiel gegen die Badener fand im September 2016 statt (1:0 für 96), seitdem traten die Niedersachsen allerdings viermal im Wildpark an. Im März 2017 im Rückspiel der Zweitligasaison 16/17, zweimal in der ersten Runde des DFB-Pokals und im Hinspiel der laufenden Spielzeit. Davon gewann 96 nur eines (6:0 im DFB-Pokal, 2018).