Mit Guidetti und Ducksch: So startet Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Nach der jüngsten Niederlage beim SV Sandhausen (1:3) ist Hannover 96 gegen Dynamo Dresden auf Wiedergutmachung aus. Am Mittwochabend empfangen die Roten die SGD zum Nachholspiel in der HDI Arena. Die Partie hätte eigentlich schon am 17. Mai stattfinden sollen, doch aufgrund von positiven Corona-Fällen bei Dynamo wurde die Partie verschoben.

Erst zweites Pflichtspiel für Dynamo

Für die Sachsen steht gegen 96 erst das zweite Pflichtspiel nach dem Re-Start an, weil sich die gesamte Mannschaft nach den positiven Tests in Quarantäne befand. Am vergangenen Sonntag verlor das Team von Markus Kauczinski mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Die Roten haben in jedem Fall den Vorteil, dass sie über mehr Wettkampfpraxis verfügen. Doch die Niederlage in Sandhausen war ein Rückschritt in alte Muster. 96 offenbarte eklatante Schwächen in der Defensive, die nun auch Dresden für sich nutzen will.

Es verwundert kaum, dass 96-Trainer Kenan Kocak im Vergleich zur Niederlage beim SVS einige Änderungen in der Startelf vorgenommen hat. Folgende Mannschaft schickt der 39-Jährige ins Rennen: