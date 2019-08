Die Aufstellung ist raus: So startet Hannover 96 gegen Jahn Regensburg

Hannover 96 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den SSV Jahn Regensburg in der heimischen HDI-Arena. Während Regensburg mit einem souveränen 3:1-Sieg über den VfL Bochum gut in die Saison startete und zusammen mit dem 1.FC Heidenheim an der Spitze der 2. Bundesliga-Tabelle steht, geht es für Hannover 96 am Nachmittag darum, einen Fehlstart in die neue Saison abzuwenden. Die Roten verloren ihre Auftaktpartie beim VfB Stuttgart mit 1:2, weshalb schon am zweiten Spieltag ein wenig Druck auf dem 96-Kessel ist.