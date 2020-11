Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen den FC Erzgebirge Aue

Nächstes Heimspiel, nächster Sieg? Am Samstag (13 Uhr) empfängt Hannover 96 den FC Erzgebirge Aue. Anders als auf fremdem Platz ist die Bilanz der Roten in der HDI-Arena bisher makellos. In den ersten drei Heimspielen der laufenden Saison sicherte sich das Team von 96-Trainer Kenan Kocak die maximale Ausbeute von neun Punkten. Wären da nicht die Auswärtsspiele...

In der Fremde läuft es nämlich alles andere als rund. In drei Zweitliga-Partien gab es für die Niedersachsen bisher nicht einen einzigen Zähler. Negativer Höhepunkt war die katastrophale Leistung und die hochverdiente 1:4-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth in der vergangenen Woche. Doch die sollten Hendrik Weydandt und Co. lieber schnell vergessen, schließlich steht heute ja auch ein Heimspiel auf dem Programm.