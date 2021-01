Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen den FC St. Pauli

Nach dem etwas holprigen Saisonstart hat Hannover 96 den Weg in die Erfolgsspur gefunden. In den ersten beiden Partien des neuen Jahres gelangen den Roten erstmals in der laufenden Spielzeit zwei Siege in Folge. Heute können die Niedersachsen ihre Serie ausbauen - und den Abstand zu den Aufstiegsrängen möglicherweise weiter verkürzen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch sechs Punkte.

96 klarer Favorit

Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht. Mit dem FC St. Pauli ist der Tabellenvorletzte in der HDI-Arena zu Gast. Die Hamburger befinden sich im freien Fall. In den bisherigen 15 Zweitliga-Partien der aktuellen Saison gelang den Kiezkickern erst ein einziger Sieg. Das Team von Kenan Kocak geht als klarer Favorit in die Partie.