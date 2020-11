Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 gegen Holstein Kiel

Die letzten Auftritte von Hannover 96 waren alles andere als zufriedenstellend. Negativer Höhepunkt war die Auswärtspleite gegen den Tabellenletzten aus Würzburg. Trotz Halbzeitführung verloren die Niedersachsen am Ende mit 1:2.

Zu allem Überfluss mussten die Roten am vergangenen Wochenende auch noch auf ihren Coach verzichten. Kenan Kocak fehlte mit einem Hexenschuss an der Seitenlinie. Nun ist der Trainer wieder fit - und will eine bessere Leistung von seinem Team sehen.