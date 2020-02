Mit Bakalorz, Ochs und Albornoz: So startet 96 ins Nordderby gegen den HSV!

Die Sonne scheint, die HDI-Arena ist voll - Derbyzeit in Hannover. 96 empfängt am Samstag (13 Uhr) den Hamburger SV. Was nach Fußball-Oberhaus klingt, ist in dieser Saison zwar nur Fußball-Unterhaus. Aber der Kracher zwischen den nach wie vor abstiegsgefährdeten Gastgebern und einem der drei großen Aufstiegsaspiranten lockt die Massen trotzdem ins Stadion und sorgt für ein besonderes Kribbeln.

Das Hinspiel im Volksparkstadion ist eine eindeutige Angelegenheit zugunsten der Rothosen gewesen. Sonny Kittel, David Kinsombi und Bakery Jatta trafen für den HSV. Die aktuelle Lage verspricht aber, dass es dieses Mal nicht so einseitig zur Sache gehen dürfte...

Und diese Mannschaft schickt Kenan Kocak ins Rennen, damit es auch tatsächlich - zur Freude der 96er - kommt: