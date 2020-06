Jetzt LIVE: Nur kurze Freude bei Hannover 96 - VAR erkennt Guidetti-Treffer ab

Im letzten Spiel der Saison in der 2. Bundesliga hat Hannover 96 den VfL Bochum zu Gast. In der HDI-Arena geht es für die Roten darum, sich mit einem guten Gefühl und als Sechster in die Sommerpause zu verabschieden. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.