LIVE - Weghorst vom Punkt: Wolfsburg im Glück und mit früher Führung in Berlin

Der Start in die Saison 2019/20 ist dem VfL Wolfsburg mit dem Heimsieg gegen Bundesliga-Neuling 1. FC Köln geglückt. Nach dem 2:1 vor eigenem Publikum wollen die Wölfe nun in der Fremde nachlegen. Allzu weit reisen müssen Coach Oliver Glasner und seine Jungs indes nicht, am Sonntagabend gastiert der VfL in der Hauptstadt bei Hertha BSC.

Glasner nimmt keine Änderungen vor

Viel Anlass, personelle Veränderungen vorzunehmen, haben die Wölfe ihrem Trainer nicht gegeben. Gesperrte oder neuerdings verletzte Spieler gibt es ebenfalls nicht. Und so schickt Glasner dann auch kaum überraschend dieselbe Startelf wie gegen Köln ins Rennen. Und das ist sie ...