Jetzt LIVE: Hannover 96 empfängt den 1. FSV Mainz 05

Folgt eine mehr als überraschende Wende oder ist das die Abschiedstournée? Das viertletzte Spiel der Bundesliga-Saison 2018/19 mit Beteiligung von Hannover 96 steht an. Mit einem Sieg gegen Mainz könnte plötzlich Optimismus einkehren - abhängig von den Ergebnissen des VfB Stuttgart (empfängt Gladbach) und dem 1. FC Nürnberg (empfängt Bayern München), deren Niederlage sich ein 96-Sympathisant in jedem Fall wünschen würde.

Mainz hat das, was 96 will

"Es ist der Zeitpunkt gekommen", sagte 96-Coach Thomas Doll. Gewiss weiß er, dass dieser Zeitpunkt wahrscheinlich zu spät kommt. Zudem reist ein widererstarker FSV Mainz 05 an die Leine, für den es aber um nichts mehr geht. Der Klassenerhalt wurde nach dem 3:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf in der Kurve gefeiert. Mainz-Trainer Sandro Schwarz weiß: "Hannover will die letzte Chance nutzen im Kampf um den Klassenerhalt."