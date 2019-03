Mit Walace und Maina: So beginnt Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen

Erst ein Spiel hat Hannover 96 in der Rückrunde für sich entscheiden können - das war das 2:0 im Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg, in Überzahl. Gegen Bayer 04 Leverkusen soll der zweite Erfolg der zweiten Saisonhälfte gelingen. Mit dafür sorgen soll Linton Maina - der Youngster spielt von Anfang an.