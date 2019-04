Ab 15.30 Uhr live! So spielt Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach 

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt Hannover 96 Borussia Mönchengladbach. Die Roten wollen in der Bundesliga endlich wieder dreifach punkten und der Negativ-Serie trotzen. Die Gäste aus Gladbach sind aktuell ebenfalls nicht in der besten Verfassung. 96 will diese Schwächephase ausnutzen und das Team von Dieter Hecking ärgern.

Ostrzolek gibt Comeback

Thomas Doll setzt gegen die Fohlenelf auf Matthias Ostrzolek als Linksverteidiger, der nach seinem Rippenserienbruch erstmals wieder in Startelf steht. Vorne soll Hendrik Weydandt für die nötigen Tore sorgen. Rechtsverteidiger Oliver Sorg muss wegen eines Magen-Darm-Infekts passen, Julian Korb spielt dafür von Beginn an.