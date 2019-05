Die Aufstellung ist da: So startet Hannover 96 bei Fortuna Düsseldorf 

Hannover 96 trifft am Samstag (15.30 Uhr) in seinem vorerst letzten Erstligaspiel auswärts auf Fortuna Düsseldorf. In der Merkur Spielarena geht es dabei sportlich eigentlich um nichts mehr - außer vielleicht der Goldenen Ananas. Doch 96-Trainer Thomas Doll kündigte auf der Pressekonferenz am Donnerstag bereits an, dass die Auswärtsfahrt keineswegs zur "Kaffefahrt" werde: "Wir wollen in Düsseldorf natürlich ein vernünftiges Spiel machen und das Optimale rausholen. Wir werden alles daran setzen, einen vernünftigen Abschluss zu haben." Und vielleicht gelingt 96 zum Abschied ja sogar noch ein Auswärtssieg.

Doch so leicht wird es Fortuna Düsseldorf den "Roten" nicht machen, schließlich will sich das Team von Trainer Friedhelm Funkel nach dem souveränen Klassenerhalt im Aufstiegsjahr auf bestmögliche Weise von seinen Anhängern in die Sommerpause verabschieden. Somit könnte sich trotz des geringen sportlichen Wertes der Partie ein munteres und offenes Spiel entwickeln, in welchem beide Teams nochmal alles in die Waagschale werfen.