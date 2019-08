Ab 13 Uhr live: So startet Hannover 96 gegen den SV Wehen Wiesbaden

Holt Hannover 96 in Wiesbaden nach 666 Tagen wieder einen Auswärtsdreier? Dabei muss 96 im wichtigen Zweitliga-Spiel beim SV Wehen Wiesbaden auf Stürmer Hendrik Weydandt verzichten. Er fehlt wegen eines grippalen Infekt im Kader für die Partie am Samstag um 13.00 Uhr. Der erst am Donnerstag vom 1. FC Köln verpflichtete Linksverteidiger Jannes Horn gehört dagegen bereits zu dem 18-köpfigen Aufgebot. Der Bundesliga-Absteiger steht nach drei Pflichtspielen ohne Sieg unter Erfolgsdruck. So startet Hannover 96 gegen Wiesbaden.