User Aufstellung: So würdet Ihr Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück starten lassen

Mehr als 18 Jahre haben Hannover 96 und der VfL Osnabrück im bezahlten Fußball nicht mehr gegeneinander gespielt. Heute um 13.30 Uhr kommt es in der HDI Arena wieder zu einem Zweitliga-Duell zwischen beiden niedersächsischen Traditionsclubs. Hannover 96 will endlich sein erstes Heimspiel in dieser Saison gewinnen, der Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück dagegen seine kleine Formkrise beenden. Aus den vergangenen vier Spielen holte der VfL nur einen Punkt. Zuletzt trennten sich beide Vereine im Februar 2001 mit 1:1. So würdet Ihr Hannover 96 gegen Osnabrück aufstellen.