Jetzt live: Weghorst schlägt zurück - VfL Wolfsburg gleicht in Düsseldorf aus

Der VfL Wolfsburg eröffnet am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr) den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Wolfsburger sind in dieser Saison noch ungeschlagen, die Fortuna verlor zuletzt zweimal gegen Leverkusen und in Frankfurt. Am Abend fehlen den Düsseldorfern zudem die Defensivspieler Alfredo Morales, Marcel Sobottka, Aymen Barkok und Andre Hoffmann.

Besonderes Augenmerk liegt bei der Partie auf Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst, vor dem Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel bereits warnte. Der Niederländer schoss in der vergangenen Saison vier Tore gegen die Fortuna. Hier gibt es die Partie ab 20.30 Uhr im Liveticker!