Jetzt LIVE:  Flotter Start -Wolfsburg und Augsburg vergeben erste Großchancen

Der VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den FC Augsburg zum 9. Spieltag in der Bundesliga. Die Wölfe, seit nunmehr 21 Spielen ungeschlagen, haben noch das schwere Spiel vom Donnerstagabend in der Europa League gegen die KAA Gent (2:2 nach Last-Minute-Ausgleich) in den Knochen, die Fuggerstädter reisen nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München wohl mit etwas breiterer Brust in die Volkswagen Arena, als es der aktuell 17. Platz in der Tabelle vermuten ließe. Zudem hat der FCA gegen die Wölfe noch eine Rechnung offen: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison setzte es eine für Augsburg unbedeutende, aber krachende 1:8-Auswärtsniederlage in der Volkswagen Arena.