Ab 13.30 Uhr live: So startet Hannover 96 in die Partie bei Greuther Fürth

Nach drei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen zum Saisonauftakt tritt Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an und will endlich auch auf fremdem Platz punkten. Das ist 96 zuletzt Ende Mai gelungen. „Wir freuen uns auf eine packende Partie gegen eine sehr spielstarke Mannschaft“, sagte Kocak vor der Begegnung.

Hannover 96 geht als aktueller Tabellenvierter der 2. Bundesliga als Favorit in die Partie bei den Kleeblättern (13. Platz). Hier könnt ihr die Begegnung ab 13.30 Uhr im Liveticker verfolgen. Diese 96-Elf steht in Fürth von Beginn an auf dem Platz.