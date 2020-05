Jetzt LIVE: Erster Schreckmoment für 96! Sandhausen trifft den Pfosten - 0:0

Nach einem Sieg und einem Remis seit Wiederbeginn tritt Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) beim SV Sandhausen an. „Das Spiel dient auch dazu, dass wir noch besser in den Rhythmus reinkommen“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak. Für ihn ist die Begegnung eine Rückkehr: Zwischen 2016 und 2018 trainierte er die Baden-Württemberger. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit einigen meiner früheren Spieler und den Mitarbeitern“, sagt er.

Für Hannover 96 gehe es in der Zweiten Liga sportlich weiter „ums Überleben“. Kocak betonte: „Wir brauchen jeden Punkt.“ Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz und den Karlsruher SC, von dem sich die Niedersachsen am Mittwochabend 1:1 getrennt hatten, beträgt sieben Punkte. So startet 96 beim SV Sandhausen.