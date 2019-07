Jetzt im Liveticker: Hannover 96 zum Auftakt zu Gast beim VfB Stuttgart

Die Sommerpause hat ein Ende, endlich wird wieder um Punkte auf den Plätzen der Nation gekämpft. Hannover 96 muss zum Auftakt der 2. Bundesliga auswärts bei Mitabsteiger und Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart ran - gleich ein Kracher zum Auftakt, der sich noch ein wenig wie Bundesliga anfühlen wird, wenn über 50.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena die Mannschaften nach vorne peitschen.

Die Favoritenrolle reicht 96-Trainer Mirko Slomka im Vorfeld der Partie an die Schwaben weiter: "Stuttgart ist der absolute Favorit auf den Aufstieg. Ihr Auftrag ist, das Heimspiel zu gewinnen". Sein Gegenüber, Tim Walter, nimmt diese Rolle angrifflustig an: „Ich war die ganzen Jahre davor kein Favorit, jetzt bin ich es. Es geht nur darum, die Jungs anzufixen“, erklärt der VfB-Coach weiter. „Wenn du das schaffst, hast du von allein Erfolg. Ob du in Kiel oder in Stuttgart arbeitest.“ Und aus seiner Zeit bei Holstein Kiel weiß man von Walter, dass er offensiven Fußball in einem flexiblen System mit vielen Positionswechseln praktizieren lässt - was in den Tests zu vielen Toren aber auch Gegentoren führte.

Hannover 96 oder VfB Stuttgart? Welches Team sich zum Auftakt der wahrscheinlich besten 2. Liga aller Zeiten die Punkte sichern wird, dass erfahrt Ihr in unserem Liveticker!