Aufstellung für Olympia-Duell mit Saudi-Arabien fix: DFB-Trainer Kuntz stellt auf drei Positionen um

Nach der Sperre von Maximilian Arnold soll Max Kruse die deutschen Olympia -Fußballer im nächsten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien als Kapitän anführen. Mit 33 Jahren gilt Union Berlin-Spieler Kruse als der erfahrenste Mann im DFB-Team. Kuntz hatte den Offensiv-Akteur zuletzt als wichtigen Anker innerhalb der Mannschaft bezeichnet, "an dem sich der ein oder andere orientieren kann". Im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen Olympiasieger Brasilien gibt es Veränderungen in der Aufstellung der deutschen Mannschaft.

"Wir haben auch noch ein drittes Gruppenspiel. Die Auswahlmöglichkeit ist nicht groß", sagte Kuntz. Schon gegen Saudi-Arabien könne die Mannschaft aufgrund des auf 14 Spieler geschrumpften Kaders nicht mehr ihr gesamtes Wechselkontingent ausschöpfen. "Wie kriegen wir es noch sicher hin, dass wir auch im dritten Spiel noch einigermaßen personelle Auswahlmöglichkeiten haben?", fragte der 58-Jährige, der sein Team etwas verändert aufstellt. Ragner Ache und Eduard Löwen rücken für Arnold und Anton Stach in die erste Elf.

Nach jeweils einer Niederlage im ersten Gruppenspiel stehen Deutschland und Saudi-Arabien unter Zugzwang. Eine weitere Pleite würde wohl das Aus bedeuten. "Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass es Sonntag schon ein Endspiel ist", fasste Max Kruse die aktuelle Situation zusammen. Um sich das letzte Fünkchen Motivation zu holen, nahm ein Großteil der DFB-Akteure am Freitagabend an der Eröffnungsfeier in Tokio teil. "Kopf frei kriegen und Spirit mitnehmen", sagte Kuntz.