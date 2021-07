Aufstellung für Olympia-Spiel gegen die Elfenbeinküste fix: DFB-Trainer Kuntz setzt wieder auf Kapitän Arnold

Die deutsche Auswahl kann den Einzug ins Olympia -Viertelfinale im abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch (10 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) aus eigener Kraft perfekt machen. Die Rechnung ist einfach: Ein Sieg muss her, um den Traum vom olympischen Gold zu bewahren. Eine Niederlage oder ein Unentschieden bedeuten das Aus für das Team von Trainer Stefan Kuntz.

Die Elfenbeinküste trotzte dem Olympiasieger und Turnierfavoriten Brasilien am Sonntag immerhin ein Unentschieden ab und steht vor dem direkten Duell in der Tabelle auf Platz zwei vor den Deutschen. Auch gegen die Ivorer plagen Coach Kuntz einige Personalsorgen. In dem ohnehin schon dezimierten Olympia-Aufgebot fehlt der nach einer Notbremse gesperrte Abwehrmann Amos Pieper. Für ihn läuft Jordan Torunarigha von Hertha BSC auflaufen. Immerhin ist Kapitän Maximilian Arnold nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Und auch der im Spiel gegen Saudi-Arabien noch angeschlagene Marco Richter ist fit und steht in der Startelf.

Deutschland: Müller - Henrichs, Torunarigha, Uduokhai, Raum - Maier, Arnold, Richter - Amiri, Kruse, Ache.