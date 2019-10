Revierderby-Aufstellungen fix: So spielen Schalke 04 und der BVB - Serdar fit, Bürki krank, Götze in Startelf

Die Vorzeichen auf Schalke für das Spiel gegen Dortmund sind trotzdem vermeintlich günstiger. Cheftrainer David Wagner, von 2011 bis 2015 Coach der zweiten Mannschaft des BVB, freut sich auf sein erstes Derby im Amt. Einziger sicherer Ausfall der Blau-Weißen ist Nabil Bentaleb, der sich nach einer Knieoperation in der Reha befindet und in dieser Spielzeit noch nicht zum Einsatz kam. Nationalspieler Suat Serdar kann gegen den BVB Spielen. So geht der FC Schalke in die Partie:

Der BVB startet mit einem Zähler mehr auf dem Konto in die Begegnung als S04, das in dieser Saison unter dem neuen Trainer David Wagner bisher eine positive Entwicklung nimmt. Doch die Dortmunder haben viel mit sich selbst zu tun. Die schwache Vorstellung in der Champions League beim 0:2 bei Inter Mailand und die - nach Darstellung des Klubs allerdings nur extern stattfindenden - Diskussionen um Trainer Lucien Favre zeugen davon. In dieser Woche machten gar Gerüchte die Runde, dass Starcoach José Mourinho Kandidat für eine mögliche Favre-Nachfolge sei. Auch wenn Sportdirektor Michael Zorc dementierte, bleibt die Kritik an seinem Schweizer Trainer.

Und auch in personeller Hinsicht gehen die Schwarz-Gelben nicht sorgenfrei in das Nachbarschaftsduell. Der Einsatz von Kapitän Marco Reus, der die Reise nach Mailand grippegeschwächt nicht angetreten hatte, war lange mit einem Fragezeichen versehen. Torjäger Paco Alcácer steht wegen einer Achillessehnenreizung ohnehin schon seit Wochen nicht zur Verfügung. Auch Marcel Schmelzer, der in dieser Saison allerdings noch keine große Rolle spielte, fehlt (Zerrung im Hüftbeuger). Diese Mannschaft schickt Favre in der Veltins-Arena ins Rennen:

Mit einem Sieg können die Knappen den Rivalen nicht nur in der Tabelle überholen, sondern auch dessen Krise verschlimmern. Und bei den Dortmundern könnte sich die Lage für Favre im Falle einer Niederlage weiter zuspitzen.

Zorc vor Derby zwischen BVB und Schalke: Team "muss Bedeutung kennen"

