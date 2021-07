Startelf von Schalke 04 und HSV fix: Auf diese Aufstellungen setzen die Trainer Grammozis und Walter

Die Saison in der 2. Bundesliga beginnt mit einem Kracher-Duell – und das auch noch vor fast 20.000 Zuschauern. "Wir haben lange darauf gewartet, dass die Fans wieder da sind. Das ist eine zusätzliche Motivation", sagt Trainer Dimitrios Grammozis. Mit dem Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 empfängt er an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) in der Gelsenkirchener Arena den Hamburger SV. "Es ist mein erstes Spiel auf Schalke, dann sogar noch vor Zuschauern", betonte HSV-Coach Tim Walter: "Ich empfinde eine totale Vorfreude."

