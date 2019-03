DFB-Aufstellung gegen Serbien: Löw lässt Torwart-Frage offen, Gnabry fällt aus

Ter Stegen oder Neuer?

Der Fußballlehrer ließ dagegen offen, wer am Mittwoch den Posten im Tor übernehmen wird. Der Bundestrainer hatte zuletzt betont, dem beim FC Barcelona überragenden Marc-André ter Stegen auch in der Nationalmannschaft Chancen geben zu wollen, nachdem Manuel Neuer zuvor für viele Jahre unangefochten gewesen war. "Im Tor haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Was ich gesagt habe, hat Bestand. Marc wird auf jeden Fall seine Möglichkeiten bekommen. Darüber werden wir heute Abend noch mit den Torhütern sprechen", ließ Löw den Ausgang des Torhüter-Duells offen. Die Eindrücke im Training am Dienstagabend sollen ebenfalls in die Entscheidung mit einfließen.