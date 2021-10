Plädoyer für Marco Reus: Bundestrainer Hansi Flick erklärt Startelf gegen Rumänien

Erprobtes Personal, ein erzwungener Wechsel - und eine mindestens kleine Überraschung: Hansi Flick setzt in seinem vierten Länderspiel als Bundestrainer auf BVB-Kapitän Marco Reus anstelle von Bayern-Star Thomas Müller . "Marco hat gegen Armenien gezeigt, welche Qualitäten er hat - gerade auch im letzten Drittel", sagte Flick vor der WM-Qualifikationspartie am Freitagabend in Hamburg gegen Rumänien, ohne sich dabei konkret auf den Verzicht auf Müller zu beziehen. Der DFB-Coach betonte am RTL-Mikrofon weiter, dass er "froh" sei, dass Reus dabei ist und dessen Stärken gegen den eher defensiv erwarteten Gegner zum Tragen kommen könnten.

"Wir rechnen damit, dass Manuel Neuer am Montag wieder fit ist", sagte Flick, der mit der Nationalmannschaft als Spitzenreiter der Gruppe J in das Spiel gegen den Tabellendritten geht. Mit Siegen in Hamburg und am kommenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien könnte das DFB-Team sich bereits sicher für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar qualifizieren. Voraussetzungen: Sechs deutsche Punkte und mindestens ein Ausrutscher von Verfolger Armenien, der am Freitag in Island ran muss und am Montag die Rumänen empfängt.