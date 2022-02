Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim

Am vergangenen Spieltag gab es für beide Teams eine Nullnummer. Hannover und Dresden haben sich torlos getrennt und auch der 1. FC Heidenheim ist bei Hansa Rostock nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn aus Sachsen hat es 96 verpasst, sich etwas Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen. Jetzt sollen auswärts wieder drei Punkte her.

Heimstarker Gegner

Für die Roten wäre es der dritte Auswärtssieg in Serie. Doch der FCH ist kein leichter Gegner, erst ein einziges von zehn Heimspielen hat die Mannschaft von Frank Schmidt verloren. Auch in der Tabelle stehen die Gastgeber gut da. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den dritten Platz mischen sie im Aufstiegsrennen mit. Wie das Team von Chrisoph Dabrowski die Aufgabe beim Tabellensechsten meistert, lest ihr in unserem Liveticker!