Erste Aufstellung von Tuchel bei Chelsea fix: Neu-Trainer verzichtet gegen Wolves auf Werner

Für den FC Chelsea beginnt eine neue Ära: Nach der Vorstellung des neuen Trainers Thomas Tuchel am Dienstag hat der Deutsche bereits am Mittwochabend seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie. An der Stamford Bridge treffen die Londoner auf die Wolverhampton Wanderers (19 Uhr/Sky). Alles andere als ein Sieg gegen den Tabellen-14. der Premier League wäre ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze - denn Chelsea muss als Zehnter eine Aufholjagd starten.

