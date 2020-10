Aufstellung gegen die Ukraine fix: DFB-Team mit Bayern-Stars - Werner nur auf der Bank

Fast ein Jahr wartet die deutsche Nationalelf auf einen Sieg. Von Hektik aber will Joachim Löw nichts wissen. Auch die Spiele in der Nations League ordnet der Bundestrainer weiterhin als Vorbereitung auf den Höhepunkt der Fußball-Europameisterschaft 2021 ein. Kritik an seinem Vorgehen interessiert den 60-Jährigen nicht - vor allem nicht bezüglich seiner Wechselspiele mit dem Personal in Testspielen.