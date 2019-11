Ihr seid gefragt: Wie soll Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim auflaufen?

Hannover 96 gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) im ersten Spiel nach der Entlassung von Chefcoach Mirko Slomka beim 1. FC Heidenheim. Als Trainer an der Seitenlinie werden übergangsweise Asif Saric und Lars Barlemann, die Slomka-Assistenten, das ins Schieflage geratene "rote Fußballboot" versuchen, wieder auf Kurs zu bringen. Dabei könnte es durchaus dazu kommen, dass die beiden "Halbchefs" wider Willen nach dieser Partie ihren Job bei 96 verlieren werden.

Das Personal

Doch vor der Personalentscheidung auf der 96-Bank steht die Entscheidung für das Startelf-Personal in Heidenheim. Saric und Barlemann müssen beim 1.FCH verletzungsbedingt auf Timo Hübers, Linton Maina und Sebastian Soto verzichten. Edgar Prib fing sich im Spiel gegen den SV Sandhausen seine fünfte Gelbe Karte ein, fehlt den Roten somit gesperrt. Strippenzieher Marc Stendera war nach dem vergangenen Spieltag angeschlagen, wird aber wohl eine Option für die Partie am Sonntag darstellen. Mit Sebastian Jung wird das Interims-Trainerduo noch ein Gespräch führen, ob er schon wieder bereit für einen Einsatz ist. Jung trainierte unter der Woche erstmals wieder mit der Mannschaft.

Ihr seid am Zug

Wie gewohnt wollen wir vorab von Euch wissen, wen Ihr gegen den 1. FC Heidenheim in die Startelf berufen würdet. Verratet uns eure 96-Elf und macht mit bei unserer Aufstellungs-Umfrage. Eure Antworten werten wir am Sonntag vor der Partie in Heidenheim aus.