Aufstellung von Werder Bremen fix: Mit dieser Startelf geht Markus Anfang in das Nordduell gegen Hannover 96

Zurückgreifen kann der Bremen-Coach dabei auf einen Großteil der Spieler aus der vergangenen Bundesligasaison. Das weiß auch Gästetrainer Jan Zimmermann: "Da werden wir gefordert sein, einen guten Plan dagegen zu haben." Weil Werders Stammkeeper Jiri Pavlenka weiter mit Rückenproblemen ausfällt, wird bei der Heimmannschaft Michael Zetterer im Tor stehen. Auch Leonardo Bittencourt, der von 2013 bis 2015 bei 96 unter Vertrag stand, fällt mit einer Innenbandverletzung aus. Zudem muss Anfang kurzfristig auf Kevin Möhwald verzichten, der sich wegen eines positiven Coronatests in seinem Umfeld freiwillig in Quarantäne begab. Trotz eines negativen Testergebnisses bei Möhwald erklärt Geschäftsführer Frank Baumann: "Wir wollen alle Eventualitäten ausschließen und die übrigen Spieler, das Trainerteam und den Staff schützen." Daneben fehlen zudem Milos Veljkovic (Corona-Virus), Eren Dinkci (muskuläre Probleme) und Thore Jacobsen (Kreuzbandriss). Bayern-Leihgabe Lukas Mai wird derweil sein Startelfdebut in der Innenverteidigung geben.

SV Werder Bremen: Zetterer - Jung, L. Mai, Toprak, Agu - M. Eggestein - Mbom, Osako - Schmidt, Sargent - Füllkrug.