Aufstellungen fix: So starten Mönchengladbach und Hertha in den Krisengipfel

In Mönchengladbach treffen die Clubs mit chronisch schlechten Defensivleistungen aufeinander. Die Gastgeber haben schon 51 Gegentore kassiert, trotz oft guter Leistungen von Torwart Yann Sommer. Bei der Hertha sind es schon 58 Gegentreffer. Schlechter ist in dieser Bilanz nur Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth (64). Um möglichst wenig Gegentore zu kassieren und im Idealfall drei Punkte mit nach Berlin zu bringen, hat Hertha-Coach Korkut seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Eintracht Frankfurt auf sechs Positionen verändert. Unter anderem ersetzt Davie Selke im Sturm den verletzten Stevan Jovetic. Kapitän Dedryck Boyata muss sich zunächst mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben Hier die Aufstellung im Überblick!

In Bildern: So startet Hertha BSC bei Borussia Mönchengladbach.

Auch Hütters Landsmann Peintinger ist sich der Situation der Borussia, die nur vier Punkte vor dem Drittletzten Berlin rangiert, bewusst: „Es geht nicht um die Situation und was nach dem Spiel wäre - es geht nur um dieses Spiel.“ Schon oft in seiner Karriere meisterte Hütter schwierige Situationen - unter anderem in Frankfurt. Doch die Arbeit am Niederrhein entwickelte sich nach dessen eigener Aussage zur „schwierigsten Situation“ seiner Trainertätigkeit.