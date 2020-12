Topspiel-Aufstellungen fix: FC Bayern in Leverkusen mit Kimmich auf der Bank - Bender-Zwillinge fallen aus

Kurz vor Weihnachten wartet die Bundesliga nochmal mit einem echten Highlight auf: Mit dem FC Bayern München gastiert nicht nur der Rekordmeister, sondern auch der direkte Verfolger am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Spannung ist in jedem Fall garantiert, denn während Bayern eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte mit einem Sieg beenden will, ist Gastgeber Bayer 04 Leverkusen noch ungeschlagen. Fest steht nach dem Unentschieden von RB Leipzig: Der Sieger der Partie geht als Spitzenreiter ins neue Jahr.

