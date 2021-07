Aufstellungen für EM-Finale fix: Italien-Startelf unverändert - Foden nicht im englischen Kader 

England will 55 Jahre ohne Titel beenden, Italien ein begeisterndes Turnier krönen: Die beiden Ex-Weltmeister versprechen sich zum Abschluss der EM am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Wembley-Stadion ein würdiges Finale. "Es wird ein schönes Spiel vor einem vollen Stadion, toll für alle Fußball-Liebhaber", sagte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini. Mehr als 60.000 Fans im Stadion und Millionen vor den Bildschirmen sind elektrisiert. Die Akteure auf dem Platz des Londoner Fußball-Tempels stehen im großen Scheinwerferlicht.

Bei Italien besonders im Fokus: Giorgio Chiellini – das Gesicht Italiens bei diesem Turnier. Auch gegen Englands torgefährlichen Kapitän Harry Kane sowie die schnellen und dribbelstarken Außenstürmer wird viel davon abhängen, wie Chiellini und sein Nebenmann Leonardo Bonucci die Abwehr der Azzurri organisieren. "Sie haben Qualität, aber auch wir haben Qualität in allen Mannschaftsteilen“, sagte der 36-Jährige. Offensiv hat Italien seine Gefährlichkeit in allen Turnierspielen unter Beweis gestellt. Lorenzo Insigne, Federico Chiesa und Ciro Immobile sind mit mutigem Direktspiel immer für ein Tor gut, sie alle beginnen auch im Endspiel. Generell ändert Mancini nichts an seiner Startelf im Vergleich zum Halbfinale.

Bei England wird vieles von Kapitän Kane abhängen. Wie gut kann sich der Tottenham-Star gegen die starken italienischen Innenverteidiger durchsetzen? "Als Stürmer will ich gegen die besten Verteidiger der Welt spielen, und diese beiden gehören definitiv dazu", sagte Kane über Chiellini und Bonucci. Neben ihm will Raheem Sterling glänzen. Youngster Phil Foden von Manchester City kann wegen seiner im Training erlittenen Verletzung nicht am Finale teilnehmen und hat es nicht in den Kader geschafft. Zudem muss Bukayo Saka seinen Platz in der ersten Elf für Kieran Trippier räumen. BVB-Star Jadon Sancho sitzt wie sein Vereins-Teamkollege Jude Bellingham zunächst nur auf der Bank. Sancho wechselt nach der EM zu Manchester United.