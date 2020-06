Aufstellung fix: Bayer Leverkusen startet mit Wirtz gegen Saarbrücken - Alario als Havertz-Ersatz

Auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Kai Havertz geht Bayer Leverkusen als haushoher Favorit am Dienstag in das erste Halbfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken. Trainer Peter Bosz bietet wie schon im vergangenen Bundesligaspiel bei der 2:4-Niederlage am Samstag gegen den FC Bayern den Argentinier Lucas Alario für den deutschen Nationalspieler in der Sturmspitze auf. Auch das erst 17-jährige Toptalent Florian Wirtz sowie der 19-jährige Brasilianer Paulinho stehen in der Leverkusener Startelf.