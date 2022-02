Aufstellungen fix: BVB-Star Hummels in der Startelf – Union-Trainer Fischer reagiert auf Corona-Welle

Borussia Dortmund muss weiterhin auf Erling Haaland verzichten. "Erling Haaland wird nicht spielen können, er ist noch nicht im Teamtraining", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor der Partie bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Doch damit nicht genug. Rose muss bei der Begegnung in der Hauptstadt auch Thomas Meunier, Marius Wolf, Thorgan Hazard und Giovanni Reyna ersetzen.

Immerhin kehrt Mats Hummels zurück in die Startelf. Beim 2:5-Debakel gegen Bayer Leverusen saß der Verteidiger noch 90 Minuten auf der Bank. Zudem steht Emre Can nach einer Verletzung wieder zur Verfügung und nimmt vorerst auf der Bank Platz. In der Offensive musste Rose nach dem kurzfristen Ausfall von Hazard erneut umbauen. In der vordersten Reihe kommen damit Marco Reus, Julian Brandt und Donyell Malen zum Einsatz.