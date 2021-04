Aufstellungen fix: Leipzig im Pokal-Halbfinale mit Sabitzer und Upamecano – Werder ohne Rashica

Die Abschiedstournee beginnt: Bestenfalls hat Julian Nagelsmann noch fünf Spiele als Trainer von RB Leipzig, bevor er im Sommer zum FC Bayern wechselt. Dafür müsste er mit den Sachsen allerdings am Freitagabend das Pokal-Halbfinale auswärts bei Werder Bremen (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) für sich entscheiden. Dann bekäme der 33-Jährige mit RB am 13. Mai im Olympiastadion die Gelegenheit, sich mit dem ersten Titel der Klub-Geschichte zu verabschieden – die klare Zielsetzung für Nagelsmann: "Wenn man im Halbfinale steht, will man ins Finale und dort will man gewinnen", sagte er vor der Partie.

