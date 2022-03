Aufstellungen fix: Müller zurück in Bayern-Startelf – Leverkusens Andrich verpasst Top-Spiel

Der FC Bayern München startet in die entscheidenden Wochen der Saison. Der Spitzenreiter empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Topspiel den Tabellendritten Bayer Leverkusen. "Jetzt kommen mit Leverkusen, Salzburg und Hoffenheim spannende Spiele. Bis jetzt waren wir immer da, wenn es drauf ankommt. Und jetzt kommt es drauf an", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor den nächsten Aufgaben in Bundesliga und Champions League. Anzeige

Offensivspieler Thomas Müller ist nach einer zweiten Corona-Infektion wieder zurück - und steht direkt in der Startelf. Nationaltorhüter Manuel Neuer gibt hingegen noch kein Comeback nach seiner Knieverletzung. Für den FCB-Kapitän steht wie auch in den vergangenen vier Pflichtspielen Sven Ulreich zwischen den Pfosten. Nicht zurückgreifen kann der deutsche Rekordmeister zudem auf Lucas Hernández, der nach seiner fünften Gelben Karte im Spiel bei Eintracht Frankfurt pausieren muss. Er wird durch Omar Richards ersetzt. Der SPORTBUZZER fasst in der folgenden Bildergalerie die Aufstellung des FC Bayern zusammen:

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen Sven Ulreich ©

Trotz der Rückkehr von Top-Vorlagengeber Müller, steht der 19-jährige Jamal Musiala wieder in der Startelf. "Auf Jamal möchte ich ungerne verzichten", sagte Nagelsmann. Es kommt auch zum Duell der zwei aktuell wohl größten Talente des deutschen Fußballs. Neben Musiala auf Bayern-Seite, begeistert mit Florian Wirtz ein weiterer deutscher Nationalspieler im Bayer-Trikot. Der 18-jährige Wirtz habe im Leverkusener Offensivwirbel "die Gabe, die Flügelpfeile in die Tiefe zu schicken", bemerkte und mahnte Nagelsmann. Leverkusens aktuell größter Erfolgsfaktor ist Flügelstürmer Moussa Diaby, dessen sieben Rückrundentore nur von Bayerns Weltfußballer Robert Lewandowski (9) übertroffen werden.

Andrich nicht fit, Azmoun erstmals im Kader

Beim 5:1 im Hinspiel lagen die Bayern in der Leverkusener Arena nach 37 Minuten mit 5:0 vorne. Ein Déjà-vu befürchtet Bayer-Trainer Gerardo Seoane nicht. "Wir freuen uns, gegen die Besten zu spielen. Wir haben uns in einigen Punkten weiterentwickelt, sind gewachsen", sagte er. Bitter für die Werkself: Mit Mittelstürmer Patrik Schick, Offensivmann Karim Bellarabi und Abräumer Robert Andrich fehlen drei wichtige Akteure. Erstmals zum Einsatz kommen könnte Sardar Azmoun. Der 27-Jährige sei allerdings "ganz klar noch nicht auf einem Level, dass er von Anfang an mitspielen könnte", sagte Seoane. Der Winterneuzugang sitzt zunächst auf der Bank.